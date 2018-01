‪‘I’ve never caught a ball in this hand before’ - Paralympian @k8grey trying out her new 3D-printed bionic arm, just moments after putting it on for the first time 👏🏻 #BionicHeroes ‬#bionicarm #amputee #paralympics #paraathletics #paralympicgames #athelte #inspiration #instamoments #instadaily #3dprinting #3dprint #technology #innovation

A post shared by Open Bionics (@openbionics) on Dec 23, 2017 at 2:35am PST