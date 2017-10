As the aftermath of the Las Vegas shooting continues to unfold, with at least 59 dead and more than 500 injured, newspapers across the nation took stock of the situation. Here's how the Las Vegas' paper and major papers covered the massacre:





Las Vegas Review-Journal

<img src="http://static.digg.com/images/f26b63c8e192481889666778546543ab_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" />





New York Times

<img src="http://static.digg.com/images/02a11fc7ed2c4471af4bf7006ba611b5_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" />

Washington Post

<img src="http://static.digg.com/images/401d09b1844e4ad5bf51fd7341b840bf_2fGw2iN_1_post.jpeg" alt="" />

Los Angeles Times

&lt;img src="http://static.digg.com/images/70cebc41007b4f03a28e9d23cb44ef20_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" /&gt;





USA TODAY

&lt;img src="http://static.digg.com/images/b4bb25d2550846f3ae7499d002850601_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" /&gt;





Wall Street Journal

&lt;img src="http://static.digg.com/images/7c224f3e1d8d47b889b134c2bb23c722_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" /&gt;





Chicago Tribune

&lt;img src="http://static.digg.com/images/d4c86a4d3b1d4730aee08f68f166eea9_8afd19339dae47bebdff4d57ccc04129_1_post.jpeg" alt="" /&gt;