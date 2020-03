In the German second division game between FC St. Pauli and Vfl Osnabruck, Waldemar Sobota scored a goal he probably didn't practice.

Sobota, St. Pauli's Polish attacking player, tripped right in front of the Osnabruck goal-keeper but managed to somehow still slide the ball into the back of the net. His team eventually won the game 3-1.

🗣️ "Es war einfach eine witzige Situation und die muss man mit Humor nehmen. Ich kann sehr gut auch mal über mich selbst lachen", so Waldemar #Sobota über diese Szene gegen den VfL Osnabrück. 😄



Zur ganzen Story mit Waldi 👉🏼 https://t.co/no8nM6J1nj#fcsp pic.twitter.com/E89xo7TXXJ — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 6, 2020

[Via Twitter]