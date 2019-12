View this post on Instagram

So this just happened at the #KyalamiNineHour So awesome! ๐Ÿ‘จ๐Ÿปโ€โœˆ๏ธ-@nigelhopkinsaerobatics @kyalami9hour . . . . #aviation #acrobatics #motorsport #racing #planes #plane #planesofinstagram #stunts #send #drift