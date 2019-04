​Poor Bendix Parra. First he missed a crucial penalty in the Copa Sudamericana, which led to his club — Paraguay's Independiente — losing the match. It was a bad miss:

🤦‍♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 17, 2019

Then, Independiente's owners decided to lose Parra, cutting him from the team a week after the fateful penalty. Brutal.







[Via Deadspin]